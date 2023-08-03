Черкасская (Шахова) Виктория Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкасская (Шахова) Виктория Авраамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

1862

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черкасская Анна Михайловна

Отец ребёнка: Черкасский Михаил Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкасский Михаил Борисович

Рождение ребёнка
02.05.1838

Дочь: Черкасская Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Черкасский Михаил Борисович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Черкасский Борис Михайлович

Отец ребёнка: Черкасский Михаил Борисович

Рождение ребёнка
31.12.1844

Дочь: Мечникова (Черкасская) Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Черкасский Михаил Борисович

Рождение ребёнка
?.02.1845

Дочь: Литарева (Черкасская) Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Черкасский Михаил Борисович

Рождение ребёнка
20.09.1846

Дочь: Черкасская Мария Михайловна

Отец ребёнка: Черкасский Михаил Борисович

Рождение ребёнка
05.10.1847

Сын: Черкасский Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Черкасский Михаил Борисович

Рождение ребёнка
28.11.1848

Сын: Черкасский Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Черкасский Михаил Борисович

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Черкасская Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Черкасский Михаил Борисович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Черкасский Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Черкасский Михаил Борисович

Рождение ребёнка
02.03.1861

Дочь: Черкасская Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Черкасский Михаил Борисович

Смерть
1862

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