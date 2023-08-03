Черкасская (Шахова) Виктория Авраамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Черкасская Анна Михайловна
Отец ребёнка: Черкасский Михаил Борисович
Дочь: Черкасская Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Черкасский Михаил Борисович
Сын: Черкасский Борис Михайлович
Отец ребёнка: Черкасский Михаил Борисович
Дочь: Мечникова (Черкасская) Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Черкасский Михаил Борисович
Дочь: Литарева (Черкасская) Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Черкасский Михаил Борисович
Дочь: Черкасская Мария Михайловна
Отец ребёнка: Черкасский Михаил Борисович
Сын: Черкасский Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Черкасский Михаил Борисович
Сын: Черкасский Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Черкасский Михаил Борисович
Дочь: Черкасская Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Черкасский Михаил Борисович
Сын: Черкасский Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Черкасский Михаил Борисович
Дочь: Черкасская Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Черкасский Михаил Борисович