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Черкасский Борис Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

1891

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Черкасский Михаил Борисович

Мать: Черкасская Виктория Авраамовна

Бракосочетание
1879

Жена: Черкасская Марита Ивановна

Рождение ребёнка
03.12.1880

Дочь: Рукина Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Черкасская Марита Ивановна

Смерть
1891
Рождение ребёнка
26.09.1982

Сын: Черкасский Михаил Борисович

Мать ребёнка: Черкасская Марита Ивановна

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область