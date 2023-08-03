Черкасский Борис Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Бракосочетание
1879
Рождение ребёнка
03.12.1880
Дочь: Рукина Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Черкасская Марита Ивановна
Смерть
1891
Рождение ребёнка
26.09.1982
Сын: Черкасский Михаил Борисович
Мать ребёнка: Черкасская Марита Ивановна
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область