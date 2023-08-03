Черкасская (Чернявская) Марита Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1879
Рождение ребёнка
03.12.1880
Дочь: Рукина (Черкасская) Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Черкасский Борис Михайлович
Смерть
1929
Рождение ребёнка
26.09.1982
Сын: Черкасский Михаил Борисович
Отец ребёнка: Черкасский Борис Михайлович
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область