Черкасская (Чернявская) Марита Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеркасская (Чернявская) Марита Ивановна

Черкасская (Чернявская) Марита Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

1929

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1879

Муж: Черкасский Борис Михайлович

Рождение ребёнка
03.12.1880

Дочь: Рукина (Черкасская) Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Черкасский Борис Михайлович

Смерть
1929
Рождение ребёнка
26.09.1982

Сын: Черкасский Михаил Борисович

Отец ребёнка: Черкасский Борис Михайлович

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.