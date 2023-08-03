Рукина (Черкасская) Татьяна Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1880
Дата смерти08.08.1859
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Смерть
08.08.1859
Рождение
03.12.1880
Бракосочетание
21.08.1902
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1904
Сын: Рукин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Рукин Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
02.01.1910
Отец ребёнка: Рукин Алексей Николаевич