Рукина (Черкасская) Татьяна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукина (Черкасская) Татьяна Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1880

Дата смерти

08.08.1859

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
08.08.1859
Рождение
03.12.1880

Отец: Черкасский Борис Михайлович

Мать: Черкасская Марита Ивановна

Бракосочетание
21.08.1902

Муж: Рукин Алексей Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1904

Сын: Рукин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Рукин Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
02.01.1910

Сын: Рукин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Рукин Алексей Николаевич