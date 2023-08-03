Рукин Алексей Николаевич
Место рожденияМосковская губерния, Российская Империя
Дата рождения1880
Дата смерти12.05.1821
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
12.05.1821
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Московская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
21.08.1902
Жена: Рукина Татьяна Борисовна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1904
Сын: Рукин Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Рукина Татьяна Борисовна
Рождение ребёнка
02.01.1910
Мать ребёнка: Рукина Татьяна Борисовна