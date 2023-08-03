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Рукин Алексей Николаевич

Место рождения

Московская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1880

Дата смерти

12.05.1821

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
12.05.1821
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
21.08.1902

Жена: Рукина Татьяна Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1904

Сын: Рукин Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Рукина Татьяна Борисовна

Рождение ребёнка
02.01.1910

Сын: Рукин Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Рукина Татьяна Борисовна

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