Климов Дмитрий Трифонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимов Дмитрий Трифонович

Климов Дмитрий Трифонович

Место рождения

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1828 ст.

Дата смерти

06.07.1881 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828 ст.

Отец: Климов Трифон Агафонович

Мать: Климова Наталья

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Дочь: Малютина (Климова) Матрона Дмитриевна

Мать ребёнка: Климова Евдокия Матвеевна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Дочь: Власова (Климова) Марфа Дмитриевна

Мать ребёнка: Климова Евдокия Матвеевна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.

Дочь: Климова (Климова) Мавра Дмитриевна

Мать ребёнка: Климова Евдокия Матвеевна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.11.1855 ст.

Сын: Климов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Климова Евдокия Матвеевна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 17 C:\Users\tanya\Desktop\Древо\Вологодская\Метрическая книга 1855\536.Романова Т.Г.(Бушуев)\536.Романова Т.Г.(Бушуев)\496-1-12605-39об-40.jpg
Рождение ребёнка
Около 1859 ст.

Дочь: Власова (Климова) Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Климова Евдокия Матвеевна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.01.1872 ст.

Сын: Климов Евфимий Дмитриевич

Мать ребёнка: Климова Евдокия Матвеевна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 5 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#198
Смерть
06.07.1881 ст.
Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 10 ОТ НЕИЗВЕСТНОГО https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#189

Мы используем куки для улучшения работы сайта.