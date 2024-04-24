Малютина (Климова) Матрона Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848 ст.
Дата смерти11.04.1918 ст.
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848 ст.
Бракосочетание
05.02.1875 ст.
Свидетели: по жениху - Тевигино - Косьма Иванович, Артемон Михайлович Малютины по невесте - Юркино - Кондратий Романов, Ефим Сидорович Власов https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#304
Рождение ребёнка
26.02.1880
Дочь: (Малютина) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Малютин Иван Иванович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#198
Рождение ребёнка
09.06.1887 ст.
Отец ребёнка: Малютин Иван Иванович
Запись № 9 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#164
Смерть
11.04.1918 ст.
Причина смерти: Старость | информ. из метрической книги умерла в возрасте 70-ти лет.