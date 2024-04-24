Малютина (Климова) Матрона Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютина (Климова) Матрона Дмитриевна

Место рождения

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1848 ст.

Дата смерти

11.04.1918 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848 ст.

Отец: Климов Дмитрий Трифонович

Мать: Климова Евдокия Матвеевна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
05.02.1875 ст.

Муж: Малютин Иван Иванович

Свидетели: по жениху - Тевигино - Косьма Иванович, Артемон Михайлович Малютины по невесте - Юркино - Кондратий Романов, Ефим Сидорович Власов https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#304
Рождение ребёнка
26.02.1880

Дочь: (Малютина) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Малютин Иван Иванович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#198
Рождение ребёнка
09.06.1887 ст.

Сын: Малютин Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Малютин Иван Иванович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 9 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#164
Смерть
11.04.1918 ст.
Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Причина смерти: Старость | информ. из метрической книги умерла в возрасте 70-ти лет.

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