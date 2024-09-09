Климова Евдокия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Евдокия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Дмитрий Трифонович

Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Дочь: Малютина (Климова) Матрона Дмитриевна

Отец ребёнка: Климов Дмитрий Трифонович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Дочь: Власова (Климова) Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Климов Дмитрий Трифонович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.

Дочь: Климова (Климова) Мавра Дмитриевна

Отец ребёнка: Климов Дмитрий Трифонович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.11.1855 ст.

Сын: Климов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Климов Дмитрий Трифонович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 17 C:\Users\tanya\Desktop\Древо\Вологодская\Метрическая книга 1855\536.Романова Т.Г.(Бушуев)\536.Романова Т.Г.(Бушуев)\496-1-12605-39об-40.jpg
Рождение ребёнка
Около 1859 ст.

Дочь: Власова (Климова) Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Климов Дмитрий Трифонович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.01.1872 ст.

Сын: Климов Евфимий Дмитриевич

Отец ребёнка: Климов Дмитрий Трифонович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 5 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#198
Смерть
Неизвестно

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