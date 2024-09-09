Климова Евдокия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.
Дочь: Малютина (Климова) Матрона Дмитриевна
Отец ребёнка: Климов Дмитрий Трифонович
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Дочь: Власова (Климова) Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Климов Дмитрий Трифонович
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.
Дочь: Климова (Климова) Мавра Дмитриевна
Отец ребёнка: Климов Дмитрий Трифонович
Рождение ребёнка
12.11.1855 ст.
Отец ребёнка: Климов Дмитрий Трифонович
Запись № 17 C:\Users\tanya\Desktop\Древо\Вологодская\Метрическая книга 1855\536.Романова Т.Г.(Бушуев)\536.Романова Т.Г.(Бушуев)\496-1-12605-39об-40.jpg
Рождение ребёнка
Около 1859 ст.
Дочь: Власова (Климова) Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Климов Дмитрий Трифонович
Рождение ребёнка
15.01.1872 ст.
Сын: Климов Евфимий Дмитриевич
Отец ребёнка: Климов Дмитрий Трифонович
Запись № 5 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#198
Смерть
Неизвестно