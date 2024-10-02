Климов Евфимий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения15.01.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1872 ст.
Запись № 5 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#198
Крещение
16.01.1872 ст.
д. Юркино - Федор Сергеевич Климов
Бракосочетание
07.02.1892 ст.
Запись № 1 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#256 СВИДЕТЕЛИ: по жениху: д. Юркино - Семен Филиппович Климов, Михаил Демидович Шумов по невесте: д.Юркино - Алексей Данилович и Абрам По... Показать все
Рождение ребёнка
21.10.1893 ст.
Мать ребёнка: Климова (Власова) Анна Даниловна
Запись № 24 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#300
Рождение ребёнка
Около 1899 ст.
Дочь: (Климова) Агриппина Евфимовна
Мать ребёнка: Климова (Власова) Анна Даниловна
Смерть
Неизвестно