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Климов Евфимий Дмитриевич

Место рождения

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.01.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1872 ст.

Отец: Климов Дмитрий Трифонович

Мать: Климова Евдокия Матвеевна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 5 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#198
Крещение
16.01.1872 ст.
Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
д. Юркино - Федор Сергеевич Климов
Бракосочетание
07.02.1892 ст.

Жена: Климова (Власова) Анна Даниловна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 1 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#256 СВИДЕТЕЛИ: по жениху: д. Юркино - Семен Филиппович Климов, Михаил Демидович Шумов по невесте: д.Юркино - Алексей Данилович и Абрам По... Показать все
Рождение ребёнка
21.10.1893 ст.

Сын: Климов Дмитрий Ефимович

Мать ребёнка: Климова (Власова) Анна Даниловна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 24 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#300
Рождение ребёнка
Около 1899 ст.

Дочь: (Климова) Агриппина Евфимовна

Мать ребёнка: Климова (Власова) Анна Даниловна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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