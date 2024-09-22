Климова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807 или 1811 ст.
Отец ребёнка: Климов Трифон Агафонович
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.
Отец ребёнка: Климов Трифон Агафонович
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Отец ребёнка: Климов Трифон Агафонович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Климов Василий Трифонович
Отец ребёнка: Климов Трифон Агафонович
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.
Сын: Климов Алексей Трифонович
Отец ребёнка: Климов Трифон Агафонович
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Климов Трифон Агафонович
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Дочь: (Климова) Домна Трифоновна
Отец ребёнка: Климов Трифон Агафонович
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.
Сын: Климов Дмитрий Трифонович
Отец ребёнка: Климов Трифон Агафонович
Смерть
Неизвестно