Климова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1793 г.р.

Дети

1807 или 1811 г.р.
Около 1812 г.р.
Около 1814 г.р.
1816 г.р.
Около 1819 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Трифон Агафонович

Рождение ребёнка
1807 или 1811 ст.

Сын: Климов Игнат Трифонович

Отец ребёнка: Климов Трифон Агафонович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.

Сын: Климов Осип Трифонович

Отец ребёнка: Климов Трифон Агафонович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Сын: Климов Иван Трифонович

Отец ребёнка: Климов Трифон Агафонович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Климов Василий Трифонович

Отец ребёнка: Климов Трифон Агафонович

Рождение ребёнка
Около 1819 ст.

Сын: Климов Алексей Трифонович

Отец ребёнка: Климов Трифон Агафонович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климов Трифон Агафонович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Дочь: (Климова) Домна Трифоновна

Отец ребёнка: Климов Трифон Агафонович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.

Сын: Климов Дмитрий Трифонович

Отец ребёнка: Климов Трифон Агафонович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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