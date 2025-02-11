Сюндюков Алексей Иванович 1811 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюндюков Алексей Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1811, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1885, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Сюндюков Иван 2 Васильев1788 г.р.
Мать
Татьяна1788 г.р.
Супруги
Сюндюкова Марфа Васильева1826 г.р.
Дети
Сюндюков Прохор Алексеевич1837 г.р.
Сюндюков Роман Алексеевич1840 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Сюндюков Иван 2 Васильев

Мать: Татьяна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1837

Сын: Сюндюков Прохор Алексеевич

Мать ребёнка: Сюндюкова Мария Ларионова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1840

Сын: Сюндюков Роман Алексеевич

Мать ребёнка: Сюндюкова Мария Ларионова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Сюндюкова) Аксинья Алексеевна

Мать ребёнка: Сюндюкова Мария Ларионова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Сюндюкова) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Сюндюкова Мария Ларионова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

17

Рождение ребёнка
1854

Сын: Сюндюков Трофим Алексеевич

Мать ребёнка: Сюндюкова Мария Ларионова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

16

Рождение ребёнка
1858

Сын: Сюндюков Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Сюндюкова Мария Ларионова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
06.07.1869

Жена: Сюндюкова Марфа Васильева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.11.1871

Дочь: (Сюндюкова) Степанида Алексеевна

Мать ребёнка: Сюндюкова Марфа Васильева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1885
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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