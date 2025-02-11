Сюндюков Алексей Иванович
мужской, родился 1811, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1885, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецСюндюков Иван 2 Васильев1788 г.р.
МатьТатьяна1788 г.р.
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Дети
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Отец: Сюндюков Иван 2 Васильев
Мать: Татьяна
Сын: Сюндюков Прохор Алексеевич
Мать ребёнка: Сюндюкова Мария Ларионова
Сын: Сюндюков Роман Алексеевич
Мать ребёнка: Сюндюкова Мария Ларионова
Дочь: (Сюндюкова) Аксинья Алексеевна
Мать ребёнка: Сюндюкова Мария Ларионова
Дочь: (Сюндюкова) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Сюндюкова Мария Ларионова
Сын: Сюндюков Трофим Алексеевич
Мать ребёнка: Сюндюкова Мария Ларионова
Сын: Сюндюков Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: Сюндюкова Мария Ларионова
Дочь: (Сюндюкова) Степанида Алексеевна
Мать ребёнка: Сюндюкова Марфа Васильева