Сюндюков Тимофей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Сюндюков Алексей Иванович
Мать: Марья Ларионова
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Колгинова Татьяна
Мать ребёнка: Ульяна Яковлева
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Ульяна Яковлева
Рождение ребёнка
1883
Сын: Сюндюков Петр
Мать ребёнка: Ульяна Яковлева
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Ульяна Яковлева
Рождение ребёнка
1887
Сын: Сюндюков Дмитрий
Мать ребёнка: Ульяна Яковлева
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Ульяна Яковлева
Рождение ребёнка
1901
Сын: Сюндюков Михаил
Мать ребёнка: Ульяна Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Яковлева
Смерть
Неизвестно