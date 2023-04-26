Сюндюков Тимофей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюндюков Тимофей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Сюндюков Алексей Иванович

Мать: Марья Ларионова

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Колгинова Татьяна

Мать ребёнка: Ульяна Яковлева

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Ульяна Яковлева

Рождение ребёнка
1883

Сын: Сюндюков Петр

Мать ребёнка: Ульяна Яковлева

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Ульяна Яковлева

Рождение ребёнка
1887

Сын: Сюндюков Дмитрий

Мать ребёнка: Ульяна Яковлева

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Ульяна Яковлева

Рождение ребёнка
1901

Сын: Сюндюков Михаил

Мать ребёнка: Ульяна Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Яковлева

Смерть
Неизвестно