Ульяна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Колгинова Татьяна

Отец ребёнка: Сюндюков Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Сюндюков Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
1883

Сын: Сюндюков Петр

Отец ребёнка: Сюндюков Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Сюндюков Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Сюндюков Дмитрий

Отец ребёнка: Сюндюков Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Сюндюков Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Сюндюков Михаил

Отец ребёнка: Сюндюков Тимофей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюндюков Тимофей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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