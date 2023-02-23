Ульяна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Колгинова Татьяна
Отец ребёнка: Сюндюков Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Сюндюков Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1883
Сын: Сюндюков Петр
Отец ребёнка: Сюндюков Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Сюндюков Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Сюндюков Дмитрий
Отец ребёнка: Сюндюков Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Сюндюков Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1901
Сын: Сюндюков Михаил
Отец ребёнка: Сюндюков Тимофей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно