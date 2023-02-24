Сюндюков Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюндюков Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Сюндюков Тимофей Алексеевич

Мать: Ульяна Яковлева

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Александра Стефановна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Александра Стефановна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Сюндюков Василий

Мать ребёнка: Александра Стефановна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Сюндюков Александр

Мать ребёнка: Александра Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Стефановна

Смерть
Неизвестно
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