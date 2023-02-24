Сюндюков Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Сюндюков Тимофей Алексеевич
Мать: Ульяна Яковлева
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Александра Стефановна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Александра Стефановна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Сюндюков Василий
Мать ребёнка: Александра Стефановна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Сюндюков Александр
Мать ребёнка: Александра Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Стефановна
Смерть
Неизвестно