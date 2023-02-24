Сюндюков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюндюков Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Сюндюков Петр

Мать: Александра Стефановна

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