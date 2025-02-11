(Солодовникова) Александра Стефановна 1882 — найти родственников по фамилии на Familio

(Солодовникова) Александра Стефановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1882, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Солодовников Степан Денисов1844 г.р.
Мать
Солодовникова Варвара Лукьянова / Варвара Григорьева1843 г.р.
Супруги
Сюндюков Петр Тимофеев1883 г.р.
Дети
(Сюндюков) Мария1905 г.р.
(Сюндюков) Марфа1907 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Солодовников Степан Денисов

Мать: Солодовникова Варвара Лукьянова / Варвара Григорьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
19.01.1903

Муж: Сюндюков Петр Тимофеев

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Сюндюков) Мария

Отец ребёнка: Сюндюков Петр Тимофеев

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Сюндюков) Марфа

Отец ребёнка: Сюндюков Петр Тимофеев

Рождение ребёнка
1910

Сын: Сюндюков Василий

Отец ребёнка: Сюндюков Петр Тимофеев

Рождение ребёнка
1917

Сын: Сюндюков Александр

Отец ребёнка: Сюндюков Петр Тимофеев

Смерть
Неизвестно

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