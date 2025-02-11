(Солодовникова) Александра Стефановна
женский, родилась 1882, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецСолодовников Степан Денисов1844 г.р.
МатьСолодовникова Варвара Лукьянова / Варвара Григорьева1843 г.р.
Супруги
Сюндюков Петр Тимофеев1883 г.р.
Дети
(Сюндюков) Мария1905 г.р.
(Сюндюков) Марфа1907 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
19.01.1903
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Сюндюков) Мария
Отец ребёнка: Сюндюков Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Сюндюков) Марфа
Отец ребёнка: Сюндюков Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
1910
Сын: Сюндюков Василий
Отец ребёнка: Сюндюков Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
1917
Сын: Сюндюков Александр
Отец ребёнка: Сюндюков Петр Тимофеев
Смерть
Неизвестно