Солодовникова Варвара Лукьянова / Варвара Григорьева
женский, родилась 1843, Большой Чирклей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Супруги
Солодовников Степан Денисов1844 г.р.
Дети
Марфа Степанова27.06.1870 г.р.
(Солодовникова) Анна Степанова01.02.1873 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Большой Чирклей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.01.1867
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.06.1870
Дочь: Марфа Степанова
Отец ребёнка: Солодовников Степан Денисов
Рождение ребёнка
01.02.1873
Дочь: (Солодовникова) Анна Степанова
Отец ребёнка: Солодовников Степан Денисов
Рождение ребёнка
22.04.1878
Сын: Фёдор Степанов
Отец ребёнка: Солодовников Степан Денисов
Рождение ребёнка
28.11.1881
Дочь: Варвара Степанова
Отец ребёнка: Солодовников Степан Денисов
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Солодовникова) Александра Стефановна
Отец ребёнка: Солодовников Степан Денисов
Смерть
Неизвестно