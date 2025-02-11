Солодовникова Варвара Лукьянова / Варвара Григорьева 1843 — найти родственников по фамилии на Familio

Солодовникова Варвара Лукьянова / Варвара Григорьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1843, Большой Чирклей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Солодовников Степан Денисов1844 г.р.
Дети
Марфа Степанова27.06.1870 г.р.
(Солодовникова) Анна Степанова01.02.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Чирклей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
31.01.1867

Муж: Солодовников Степан Денисов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
27.06.1870

Дочь: Марфа Степанова

Отец ребёнка: Солодовников Степан Денисов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.02.1873

Дочь: (Солодовникова) Анна Степанова

Отец ребёнка: Солодовников Степан Денисов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
22.04.1878

Сын: Фёдор Степанов

Отец ребёнка: Солодовников Степан Денисов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.11.1881

Дочь: Варвара Степанова

Отец ребёнка: Солодовников Степан Денисов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Солодовникова) Александра Стефановна

Отец ребёнка: Солодовников Степан Денисов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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