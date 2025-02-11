Сюндюков Роман Алексеевич 1840 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюндюков Роман Алексеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1840, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1879, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Сюндюков Алексей Иванович1811 г.р.
Мать
Сюндюкова Мария Ларионова1813 г.р.
Супруги
Сюндюкова Гликерия Наумова1831 г.р.
Дети
(Сюндюкова) Евдокия Романова03.08.1873 г.р.
Видманкина (Сюндюков) Надежда1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Сюндюков Алексей Иванович

Мать: Сюндюкова Мария Ларионова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сюндюкова Гликерия Наумова

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

17

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

16

Рождение ребёнка
03.08.1873

Дочь: (Сюндюкова) Евдокия Романова

Мать ребёнка: Сюндюкова Гликерия Наумова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Видманкина (Сюндюков) Надежда

Мать ребёнка: Сюндюкова Гликерия Наумова

Смерть
1879
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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