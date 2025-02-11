Сюндюков Роман Алексеевич
мужской, родился 1840, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1879, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецСюндюков Алексей Иванович1811 г.р.
МатьСюндюкова Мария Ларионова1813 г.р.
Супруги
Сюндюкова Гликерия Наумова1831 г.р.
Дети
(Сюндюкова) Евдокия Романова03.08.1873 г.р.
Видманкина (Сюндюков) Надежда1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
03.08.1873
Дочь: (Сюндюкова) Евдокия Романова
Мать ребёнка: Сюндюкова Гликерия Наумова
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Видманкина (Сюндюков) Надежда
Мать ребёнка: Сюндюкова Гликерия Наумова
Смерть
1879