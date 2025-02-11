(Сюндюкова) Аксинья Алексеевна 1844 — найти родственников по фамилии на Familio

(Сюндюкова) Аксинья Алексеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1844, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Сюндюков Алексей Иванович1811 г.р.
Мать
Сюндюкова Мария Ларионова1813 г.р.
Супруги
Иванов-Дмитриев Николай Акимович1845 г.р.
Дети
Иванов-Дмитриев Михаил Николаевич09.11.1869 г.р.
Мария Николаевна01.04.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Сюндюков Алексей Иванович

Мать: Сюндюкова Мария Ларионова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

17

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

16

Бракосочетание
08.11.1867

Муж: Иванов-Дмитриев Николай Акимович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
09.11.1869

Сын: Иванов-Дмитриев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Иванов-Дмитриев Николай Акимович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.04.1872

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Иванов-Дмитриев Николай Акимович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
08.06.1874

Дочь: Агриппина Николаевна

Отец ребёнка: Иванов-Дмитриев Николай Акимович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.11.1877

Сын: Иванов-Дмитриев Павел Николаевич

Отец ребёнка: Иванов-Дмитриев Николай Акимович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.12.1880

Сын: Иванов-Дмитриев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Иванов-Дмитриев Николай Акимович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.06.1883

Сын: Иванов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Иванов-Дмитриев Николай Акимович

Смерть
Неизвестно

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