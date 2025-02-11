(Сюндюкова) Аксинья Алексеевна
женский, родилась 1844, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецСюндюков Алексей Иванович1811 г.р.
МатьСюндюкова Мария Ларионова1813 г.р.
Супруги
Иванов-Дмитриев Николай Акимович1845 г.р.
Дети
Иванов-Дмитриев Михаил Николаевич09.11.1869 г.р.
Мария Николаевна01.04.1872 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
1844
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Бракосочетание
08.11.1867
Рождение ребёнка
09.11.1869
Сын: Иванов-Дмитриев Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Иванов-Дмитриев Николай Акимович
Рождение ребёнка
01.04.1872
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Иванов-Дмитриев Николай Акимович
Рождение ребёнка
08.06.1874
Дочь: Агриппина Николаевна
Отец ребёнка: Иванов-Дмитриев Николай Акимович
Рождение ребёнка
01.11.1877
Сын: Иванов-Дмитриев Павел Николаевич
Отец ребёнка: Иванов-Дмитриев Николай Акимович
Рождение ребёнка
01.12.1880
Сын: Иванов-Дмитриев Иван Николаевич
Отец ребёнка: Иванов-Дмитриев Николай Акимович
Рождение ребёнка
28.06.1883
Отец ребёнка: Иванов-Дмитриев Николай Акимович
Смерть
Неизвестно