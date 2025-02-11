Сюндюков Прохор Алексеевич
мужской, родился 1837, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1886, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецСюндюков Алексей Иванович1811 г.р.
МатьСюндюкова Мария Ларионова1813 г.р.
Супруги
Татьяна Яковлева (Ефимова)1832 г.р.
Дети
Гусарова (Сюндюкова) Мария Прохорова1858 г.р.
Сюндюков Василий Прохорович1865 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Гусарова (Сюндюкова) Мария Прохорова
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева (Ефимова)
Рождение ребёнка
1865
Сын: Сюндюков Василий Прохорович
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева (Ефимова)
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Видманкина (Сюндюкова) Евдокия
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева (Ефимова)
Рождение ребёнка
30.03.1871
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева (Ефимова)
Рождение ребёнка
1875
Сын: Сюндюков Иосиф
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева (Ефимова)
Смерть
1886