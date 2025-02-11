Сюндюков Прохор Алексеевич 1837 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюндюков Прохор Алексеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1837, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1886, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Сюндюков Алексей Иванович1811 г.р.
Мать
Сюндюкова Мария Ларионова1813 г.р.
Супруги
Татьяна Яковлева (Ефимова)1832 г.р.
Дети
Гусарова (Сюндюкова) Мария Прохорова1858 г.р.
Сюндюков Василий Прохорович1865 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Сюндюков Алексей Иванович

Мать: Сюндюкова Мария Ларионова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Яковлева (Ефимова)

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

17

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

16

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Гусарова (Сюндюкова) Мария Прохорова

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева (Ефимова)

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1865

Сын: Сюндюков Василий Прохорович

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева (Ефимова)

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Видманкина (Сюндюкова) Евдокия

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева (Ефимова)

Рождение ребёнка
30.03.1871

Сын: Сюндюков Никита Прохоров

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева (Ефимова)

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1875

Сын: Сюндюков Иосиф

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева (Ефимова)

Смерть
1886
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.