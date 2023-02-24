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Сюндюков Прохор Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

1886

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Сюндюков Алексей Иванович

Мать: Марья Ларионова

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Гусарова Марья

Мать ребёнка: Татьяна (Ефимова)

Рождение ребёнка
1865

Сын: Сюндюков Василий Прохорович

Мать ребёнка: Татьяна (Ефимова)

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Видманкина Евдокия

Мать ребёнка: Татьяна (Ефимова)

Рождение ребёнка
1871

Сын: Сюндюков Никита

Мать ребёнка: Татьяна (Ефимова)

Рождение ребёнка
1875

Сын: Сюндюков Иосиф

Мать ребёнка: Татьяна (Ефимова)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна (Ефимова)

Смерть
1886
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