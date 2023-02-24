Сюндюков Прохор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Сюндюков Алексей Иванович
Мать: Марья Ларионова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Гусарова Марья
Мать ребёнка: Татьяна (Ефимова)
Рождение ребёнка
1865
Сын: Сюндюков Василий Прохорович
Мать ребёнка: Татьяна (Ефимова)
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Видманкина Евдокия
Мать ребёнка: Татьяна (Ефимова)
Рождение ребёнка
1871
Сын: Сюндюков Никита
Мать ребёнка: Татьяна (Ефимова)
Рождение ребёнка
1875
Сын: Сюндюков Иосиф
Мать ребёнка: Татьяна (Ефимова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна (Ефимова)
Смерть
1886