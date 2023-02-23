Татьяна (Ефимова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна (Ефимова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

1884

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Гусарова Марья

Отец ребёнка: Сюндюков Прохор Алексеевич

Рождение ребёнка
1865

Сын: Сюндюков Василий Прохорович

Отец ребёнка: Сюндюков Прохор Алексеевич

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Видманкина Евдокия

Отец ребёнка: Сюндюков Прохор Алексеевич

Рождение ребёнка
1871

Сын: Сюндюков Никита

Отец ребёнка: Сюндюков Прохор Алексеевич

Рождение ребёнка
1875

Сын: Сюндюков Иосиф

Отец ребёнка: Сюндюков Прохор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюндюков Прохор Алексеевич

Смерть
1884
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