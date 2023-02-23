Татьяна (Ефимова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Гусарова Марья
Отец ребёнка: Сюндюков Прохор Алексеевич
Рождение ребёнка
1865
Сын: Сюндюков Василий Прохорович
Отец ребёнка: Сюндюков Прохор Алексеевич
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Видманкина Евдокия
Отец ребёнка: Сюндюков Прохор Алексеевич
Рождение ребёнка
1871
Сын: Сюндюков Никита
Отец ребёнка: Сюндюков Прохор Алексеевич
Рождение ребёнка
1875
Сын: Сюндюков Иосиф
Отец ребёнка: Сюндюков Прохор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1884