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Марфа Васильева

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.
1811 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.?.1847

Муж: Иван Лазарев

Рождение ребёнка
03.10.1848

Сын: Филипп Иванов

Отец ребёнка: Иван Лазарев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.01.1857

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Лазарев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.02.1861

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Лазарев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.10.1863

Сын: Лукьян Иванов

Отец ребёнка: Иван Лазарев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.12.1864

Сын: Ананий Иванов

Отец ребёнка: Иван Лазарев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.05.1866

Дочь: Феодосья Иванова

Отец ребёнка: Иван Лазарев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.07.1869

Муж: Сюндюков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Стефанида Алексеевна

Отец ребёнка: Сюндюков Алексей Иванович

Смерть
1890
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