Марфа Васильева
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.?.1847
Муж: Иван Лазарев
Рождение ребёнка
03.10.1848
Сын: Филипп Иванов
Отец ребёнка: Иван Лазарев
Рождение ребёнка
10.01.1857
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Лазарев
Рождение ребёнка
25.02.1861
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Лазарев
Рождение ребёнка
14.10.1863
Сын: Лукьян Иванов
Отец ребёнка: Иван Лазарев
Рождение ребёнка
29.12.1864
Сын: Ананий Иванов
Отец ребёнка: Иван Лазарев
Рождение ребёнка
21.05.1866
Дочь: Феодосья Иванова
Отец ребёнка: Иван Лазарев
Бракосочетание
06.07.1869
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Стефанида Алексеевна
Отец ребёнка: Сюндюков Алексей Иванович
Смерть
1890