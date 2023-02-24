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(Сюндюкова) Анна Алексеевна
(Сюндюкова) Анна Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1849
Дата смерти
1866
Пол
Женский
Отец
Сюндюков Алексей Иванович
1811 г.р.
Мать
Марья Ларионова
1813 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец:
Сюндюков Алексей Иванович
Мать:
Марья Ларионова
Смерть
1866
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