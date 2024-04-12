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Корсун Афанасья Кузьмина

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1895

Муж: Корсун Трофим Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Головань Екатерина Трофимовна

Отец ребёнка: Корсун Трофим Трофимович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Безнос Александра Трофимовна

Отец ребёнка: Корсун Трофим Трофимович

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 147 /, м/к-1917г../ зап.№ 3 /
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Федорченко Анастасия Трофимовна

Отец ребёнка: Корсун Трофим Трофимович

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1915

Дочь: Елена Трофимовна

Отец ребёнка: Корсун Трофим Трофимович

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 69 /, м/к-1915г../ зап.№ 27 /
Рождение ребёнка
04.11.1916

Сын: Корсун Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Корсун Трофим Трофимович

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 115 /, м/к-1916г../ зап.№ 24 /
Рождение ребёнка
14.03.1918

Сын: Корсун Алексей Трофимович

Отец ребёнка: Корсун Трофим Трофимович

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 8 /, м/к-1918г./ зап.№ 15 /
Бракосочетание
21.05.1920

Муж: Зазуля / 2-Й Брак / Игнатий Григорьевич

Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1920г./ зап.№ 24 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 131 /.
Смерть
Неизвестно
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