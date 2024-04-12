Корсун Афанасья Кузьмина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1875
Бракосочетание
Около 1895
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Головань Екатерина Трофимовна
Отец ребёнка: Корсун Трофим Трофимович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Безнос Александра Трофимовна
Отец ребёнка: Корсун Трофим Трофимович
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 147 /, м/к-1917г../ зап.№ 3 /
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Федорченко Анастасия Трофимовна
Отец ребёнка: Корсун Трофим Трофимович
Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1915
Дочь: Елена Трофимовна
Отец ребёнка: Корсун Трофим Трофимович
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 69 /, м/к-1915г../ зап.№ 27 /
Рождение ребёнка
04.11.1916
Отец ребёнка: Корсун Трофим Трофимович
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 115 /, м/к-1916г../ зап.№ 24 /
Рождение ребёнка
14.03.1918
Сын: Корсун Алексей Трофимович
Отец ребёнка: Корсун Трофим Трофимович
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 8 /, м/к-1918г./ зап.№ 15 /
Бракосочетание
21.05.1920
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1920г./ зап.№ 24 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 131 /.
Смерть
Неизвестно