Безнос (Корсун) Александра Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безнос (Корсун) Александра Трофимовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Корсун Трофим Трофимович

Мать: Корсун Афанасья Кузьмина

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 147 /, м/к-1917г../ зап.№ 3 /
Бракосочетание
29.01.1917

Муж: Безнос Андрей Емельянович

Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1917г./ зап.№ 3 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 147 /.
Рождение ребёнка
19.11.1918

Сын: Безнос Яков Андреевич

Отец ребёнка: Безнос Андрей Емельянович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Безнос Андрей Емельянович

Смерть
Неизвестно
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