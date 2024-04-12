Головань (Корсун) Екатерина Трофимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1897
Дата смерти17.10.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: Корсун Трофим Трофимович
Мать: Корсун Афанасья Кузьмина
Бракосочетание
16.02.1918
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1918г./ зап.№ 31 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 40 /.
Рождение ребёнка
02.10.1918
Сын: Голованев Андрей Иванович
Отец ребёнка: Головань Иван Григорьевич
Смерть
17.10.1918
Причина смерти: Болезнь-грипп
Похороны
Неизвестно