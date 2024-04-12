Головань (Корсун) Екатерина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головань (Корсун) Екатерина Трофимовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

17.10.1918

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Корсун Трофим Трофимович

Мать: Корсун Афанасья Кузьмина

Бракосочетание
16.02.1918

Муж: Головань Иван Григорьевич

Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1918г./ зап.№ 31 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 40 /.
Рождение ребёнка
02.10.1918

Сын: Голованев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Головань Иван Григорьевич

Смерть
17.10.1918
Причина смерти: Болезнь-грипп
Похороны
Неизвестно
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