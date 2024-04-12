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Головань Иван Григорьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Головань Григорий Макарович

Мать: Голованева Агафия Никитина

Бракосочетание
16.02.1918

Жена: Головань Екатерина Трофимовна

Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1918г./ зап.№ 31 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 40 /.
Рождение ребёнка
02.10.1918

Сын: Голованев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Головань Екатерина Трофимовна

Военная служба
Неизвестно
Должность/Звание рядовой Воинская часть 34-й пехотный Севский полк Место рождения Харьковская губ., Змиевской уезд, Лиманская вол. Причина выбытия пропал без вести Дата события 19.04.1915 Тип документ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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