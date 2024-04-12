Головань Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Бракосочетание
16.02.1918
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1918г./ зап.№ 31 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 40 /.
Рождение ребёнка
02.10.1918
Сын: Голованев Андрей Иванович
Мать ребёнка: Головань Екатерина Трофимовна
Военная служба
Неизвестно
Должность/Звание рядовой Воинская часть 34-й пехотный Севский полк Место рождения Харьковская губ., Змиевской уезд, Лиманская вол. Причина выбытия пропал без вести Дата события 19.04.1915 Тип документ... Показать все
Смерть
Неизвестно