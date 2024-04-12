Голованева (Скорикова) Агафия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованева (Скорикова) Агафия Никитина

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1884

Муж: Головань Григорий Макарович

Рождение ребёнка
12.08.1888

Сын: Головань Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Головань Григорий Макарович

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Головань Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Головань Григорий Макарович

Смерть
Неизвестно
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