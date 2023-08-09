Головань Григорий Макарович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти18.01.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Головань Макар Косьмин
Мать: ?
Бракосочетание
26.10.1884
Рождение ребёнка
12.08.1888
Сын: Головань Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Голованева Агафия Никитина
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Головань Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Голованева Агафия Никитина
Смерть
18.01.1919
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно