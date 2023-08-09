Головань Григорий Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловань Григорий Макарович

Головань Григорий Макарович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1859

Дата смерти

18.01.1919

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Головань Макар Косьмин

Мать: ?

Бракосочетание
26.10.1884

Жена: Голованева Агафия Никитина

Рождение ребёнка
12.08.1888

Сын: Головань Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Голованева Агафия Никитина

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Головань Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Голованева Агафия Никитина

Смерть
18.01.1919
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно