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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Головань Макар Косьмин
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Головань Макар Косьмин
Рождение ребёнка
1859
Сын: Головань Григорий Макарович
Отец ребёнка: Головань Макар Косьмин
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Головань Макар Косьмин