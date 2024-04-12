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Головань Петр Макарович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1851

Дата смерти

08.03.1913

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Головань Макар Косьмин

Мать: ?

Бракосочетание
04.02.1876

Жена: Голованева Лукия Родионовна

Рождение ребёнка
25.09.1877

Дочь: Вера Петровна

Мать ребёнка: Голованева Лукия Родионовна

Бракосочетание
02.11.1880

Жена: Голованева--2-Й Брак Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
26.09.1881

Сын: Головань Иван Петрович

Мать ребёнка: Голованева--2-Й Брак Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Мелания Петровна

Мать ребёнка: Голованева--2-Й Брак Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
30.08.1884

Дочь: Наталья Петровна

Мать ребёнка: Голованева--2-Й Брак Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
10.12.1885

Сын: Голованев Николай Петрович

Мать ребёнка: Голованева--2-Й Брак Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
22.10.1888

Сын: Голованев Яков Петрович

Мать ребёнка: Голованева--2-Й Брак Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Вера Петровна

Мать ребёнка: Голованева--2-Й Брак Анна Трофимовна

Смерть
08.03.1913
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
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