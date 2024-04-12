Головань Петр Макарович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти08.03.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Головань Макар Косьмин
Мать: ?
Бракосочетание
04.02.1876
Рождение ребёнка
25.09.1877
Дочь: Вера Петровна
Мать ребёнка: Голованева Лукия Родионовна
Бракосочетание
02.11.1880
Рождение ребёнка
26.09.1881
Мать ребёнка: Голованева--2-Й Брак Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Мелания Петровна
Мать ребёнка: Голованева--2-Й Брак Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
30.08.1884
Дочь: Наталья Петровна
Мать ребёнка: Голованева--2-Й Брак Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
10.12.1885
Сын: Голованев Николай Петрович
Мать ребёнка: Голованева--2-Й Брак Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
22.10.1888
Мать ребёнка: Голованева--2-Й Брак Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Вера Петровна
Мать ребёнка: Голованева--2-Й Брак Анна Трофимовна
Смерть
08.03.1913
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно