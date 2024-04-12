Голованева--2-й брак (Китнинская) Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованева--2-й брак (Китнинская) Анна Трофимовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1880

Муж: Головань Петр Макарович

Рождение ребёнка
26.09.1881

Сын: Головань Иван Петрович

Отец ребёнка: Головань Петр Макарович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Мелания Петровна

Отец ребёнка: Головань Петр Макарович

Рождение ребёнка
30.08.1884

Дочь: Наталья Петровна

Отец ребёнка: Головань Петр Макарович

Рождение ребёнка
10.12.1885

Сын: Голованев Николай Петрович

Отец ребёнка: Головань Петр Макарович

Рождение ребёнка
22.10.1888

Сын: Голованев Яков Петрович

Отец ребёнка: Головань Петр Макарович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Вера Петровна

Отец ребёнка: Головань Петр Макарович

Смерть
Неизвестно
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