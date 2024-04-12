Голованева--2-й брак (Китнинская) Анна Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
02.11.1880
Рождение ребёнка
26.09.1881
Отец ребёнка: Головань Петр Макарович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Мелания Петровна
Отец ребёнка: Головань Петр Макарович
Рождение ребёнка
30.08.1884
Дочь: Наталья Петровна
Отец ребёнка: Головань Петр Макарович
Рождение ребёнка
10.12.1885
Сын: Голованев Николай Петрович
Отец ребёнка: Головань Петр Макарович
Рождение ребёнка
22.10.1888
Отец ребёнка: Головань Петр Макарович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Вера Петровна
Отец ребёнка: Головань Петр Макарович
Смерть
Неизвестно