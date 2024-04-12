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Головань Павел Макарович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Головань Макар Косьмин

Мать: ?

Рождение ребёнка
08.09.1883

Сын: Головань Яким Павлович

Мать ребёнка: Голованева Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Головань Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Голованева Мария Семеновна

Бракосочетание
До 1883

Жена: Голованева Мария Семеновна

Рождение ребёнка
30.11.1885

Дочь: Варвара Павловна

Мать ребёнка: Голованева Мария Семеновна

Рождение ребёнка
22.07.1887

Сын: Головань Трофим Павлович

Мать ребёнка: Голованева Мария Семеновна

Рождение ребёнка
26.09.1889

Дочь: Вера Павловна

Мать ребёнка: Голованева Мария Семеновна

Рождение ребёнка
01.01.1892

Сын: Головань Михаил Павлович

Мать ребёнка: Голованева Мария Семеновна

Смерть
Неизвестно
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