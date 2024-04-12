Головань Павел Макарович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Головань Макар Косьмин
Мать: ?
Рождение ребёнка
08.09.1883
Мать ребёнка: Голованева Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Головань Дмитрий Павлович
Мать ребёнка: Голованева Мария Семеновна
Бракосочетание
До 1883
Рождение ребёнка
30.11.1885
Дочь: Варвара Павловна
Мать ребёнка: Голованева Мария Семеновна
Рождение ребёнка
22.07.1887
Мать ребёнка: Голованева Мария Семеновна
Рождение ребёнка
26.09.1889
Дочь: Вера Павловна
Мать ребёнка: Голованева Мария Семеновна
Рождение ребёнка
01.01.1892
Мать ребёнка: Голованева Мария Семеновна
Смерть
Неизвестно