Федорченко (Корсун) Анастасия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорченко (Корсун) Анастасия Трофимовна

Место рождения

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: Корсун Трофим Трофимович

Мать: Корсун Афанасья Кузьмина

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
19.05.1917

Муж: Федорченко Михаил Акимович

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1918г./ зап.№ 148 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 148/.
Рождение ребёнка
18.10.1919

Сын: Федорченко Василий Михайлович

Отец ребёнка: Федорченко Михаил Акимович

Смерть
Неизвестно
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