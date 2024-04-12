Федорченко (Корсун) Анастасия Трофимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Отец: Корсун Трофим Трофимович
Мать: Корсун Афанасья Кузьмина
Бракосочетание
19.05.1917
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1918г./ зап.№ 148 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 148/.
Рождение ребёнка
18.10.1919
Сын: Федорченко Василий Михайлович
Отец ребёнка: Федорченко Михаил Акимович
Смерть
Неизвестно