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Федорченко Михаил Акимович

Место рождения

х.Безкровка Изюмского уезда Харьковской губ.,Россия

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: Федорченко Аким

Мать: ?

х.Безкровка Изюмского уезда Харьковской губ.,Россия
Бракосочетание
19.05.1917

Жена: Федорченко Анастасия Трофимовна

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1918г./ зап.№ 148 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 148/.
Рождение ребёнка
18.10.1919

Сын: Федорченко Василий Михайлович

Мать ребёнка: Федорченко Анастасия Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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