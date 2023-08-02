Федорченко Михаил Акимович
Место рождениях.Безкровка Изюмского уезда Харьковской губ.,Россия
Дата рожденияОколо 1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Отец: Федорченко Аким
Мать: ?
х.Безкровка Изюмского уезда Харьковской губ.,Россия
Бракосочетание
19.05.1917
Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1918г./ зап.№ 148 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 148/.
Рождение ребёнка
18.10.1919
Сын: Федорченко Василий Михайлович
Мать ребёнка: Федорченко Анастасия Трофимовна
Смерть
Неизвестно