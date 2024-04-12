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Корсун Алексей Трофимович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

14.03.1918

Дата смерти

04.04.1919

Пол

Мужской

Отец

Около 1873 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1918

Отец: Корсун Трофим Трофимович

Мать: Корсун Афанасья Кузьмина

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 8 /, м/к-1918г./ зап.№ 15 /
Крещение
14.03.1918
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1918г./ зап.№ 15 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 8 /. | Godparents:Граждане сл.Кривая Лука : Герасим Андреевиич Ткаченко и Анания Корсуна жена Марина Емельяновна
Смерть
04.04.1919
Причина смерти: Болезнь - оспа | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1919г./ зап.№ 12 /, ГАДО Ф 265-1-11 /лист № 102 /. ... Показать все
Похороны
06.04.1919
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1919г./ зап.№ 12 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 102 /.
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