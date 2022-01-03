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Залогинов Устин Федотович

Место рождения

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Федот Михайлович

Мать: Екатерина Петровна

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Елизавета Устиновна

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1883

Сын: Иван (старший) Устинович

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Аксенова (Залогинова) Любовь Устиновна

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1892

Сын: Алексей Устинович

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Варвара Устиновна

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1897

Сын: Иван (младший) Устинович

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

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