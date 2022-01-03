Залогинов Устин Федотович
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Федот Михайлович
Мать: Екатерина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Елизавета Устиновна
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Аксенова (Залогинова) Любовь Устиновна
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Алексей Устинович
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Варвара Устиновна
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно