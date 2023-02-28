Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Петровна

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Место рождения

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Николай Федотович

Отец ребёнка: Федот Михайлович

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1858

Сын: Залогинов Устин Федотович

Отец ребёнка: Федот Михайлович

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Варвара Федотовна

Отец ребёнка: Федот Михайлович

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Михайлович

Смерть
Неизвестно
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