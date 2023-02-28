Екатерина Петровна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Николай Федотович
Отец ребёнка: Федот Михайлович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Залогинов Устин Федотович
Отец ребёнка: Федот Михайлович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Варвара Федотовна
Отец ребёнка: Федот Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Михайлович
Смерть
Неизвестно