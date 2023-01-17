Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Елизавета Устиновна
Отец ребёнка: Залогинов Устин Федотович
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Залогинов Устин Федотович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Аксенова Любовь Устиновна
Отец ребёнка: Залогинов Устин Федотович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Алексей Устинович
Отец ребёнка: Залогинов Устин Федотович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Варвара Устиновна
Отец ребёнка: Залогинов Устин Федотович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Залогинов Устин Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно