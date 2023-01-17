Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Елизавета Устиновна

Отец ребёнка: Залогинов Устин Федотович

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1883

Сын: Иван (старший) Устинович

Отец ребёнка: Залогинов Устин Федотович

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Аксенова Любовь Устиновна

Отец ребёнка: Залогинов Устин Федотович

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1892

Сын: Алексей Устинович

Отец ребёнка: Залогинов Устин Федотович

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Варвара Устиновна

Отец ребёнка: Залогинов Устин Федотович

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1897

Сын: Иван (младший) Устинович

Отец ребёнка: Залогинов Устин Федотович

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залогинов Устин Федотович

Смерть
Неизвестно
Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
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