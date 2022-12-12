Иван (старший) Устинович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Залогинов Устин Федотович
Мать: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Залогинова Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Залогинова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Залогинов Николай Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно