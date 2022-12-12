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Иван (старший) Устинович

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Место рождения

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Залогинов Устин Федотович

Мать: Анна Алексеевна

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1903

Сын: Залогинов Логин Иванович

Мать ребёнка: не указана

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Залогинова Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Залогинова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Залогинов Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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