Федот Михайлович
Место рождения
Дата рождения1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Николай Федотович
Мать ребёнка: Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Залогинов Устин Федотович
Мать ребёнка: Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Варвара Федотовна
Мать ребёнка: Екатерина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Петровна
Смерть
Неизвестно