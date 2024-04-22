Шершавый Михаил Васильев
Место рождения
Дата рождения03.09.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1875 ст.
Отец: Василий Емельянов
Мать: Настасья Иванова
Крещение
07.09.1875 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.02.1894 ст.
Жена: Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
08.01.1895 ст.
Сын: Петр Михайлов
Мать ребёнка: Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
22.09.1900 ст.
Сын: Емельянов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
10.01.1903 ст.
Сын: Емельянов Иван Михайлович
Мать ребёнка: Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
19.06.1907 ст.
Дочь: Агриппина Михайловна
Мать ребёнка: Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
01.01.1910 ст.
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
03.07.1913 ст.
Сын: Емельянов Федор Михайлович
Мать ребёнка: Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
05.04.1916 ст.
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Екатерина Федорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно