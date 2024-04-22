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Шершавый Михаил Васильев

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

03.09.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1875 ст.

Отец: Василий Емельянов

Мать: Настасья Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Крещение
07.09.1875 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.02.1894 ст.

Жена: Екатерина Федорова

Рождение ребёнка
08.01.1895 ст.

Сын: Петр Михайлов

Мать ребёнка: Екатерина Федорова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
22.09.1900 ст.

Сын: Емельянов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Екатерина Федорова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
10.01.1903 ст.

Сын: Емельянов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Екатерина Федорова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
19.06.1907 ст.

Дочь: Агриппина Михайловна

Мать ребёнка: Екатерина Федорова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
01.01.1910 ст.

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Екатерина Федорова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
03.07.1913 ст.

Сын: Емельянов Федор Михайлович

Мать ребёнка: Екатерина Федорова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
05.04.1916 ст.

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Екатерина Федорова

Горки, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
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