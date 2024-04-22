Емельянов Федор Михайлович
Место рождения
Дата рождения03.07.1913 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1913 ст.
Отец: Шершавый Михаил Васильев
Мать: Екатерина Федорова
Крещение
04.07.1913 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно