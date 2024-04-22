Екатерина Федорова
Место рождения
Дата рождения13.11.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1872 ст.
Бракосочетание
14.02.1894 ст.
Рождение ребёнка
08.01.1895 ст.
Сын: Петр Михайлов
Отец ребёнка: Шершавый Михаил Васильев
Рождение ребёнка
22.09.1900 ст.
Сын: Емельянов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Шершавый Михаил Васильев
Рождение ребёнка
10.01.1903 ст.
Сын: Емельянов Иван Михайлович
Отец ребёнка: Шершавый Михаил Васильев
Рождение ребёнка
19.06.1907 ст.
Дочь: Агриппина Михайловна
Отец ребёнка: Шершавый Михаил Васильев
Рождение ребёнка
01.01.1910 ст.
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Шершавый Михаил Васильев
Рождение ребёнка
03.07.1913 ст.
Сын: Емельянов Федор Михайлович
Отец ребёнка: Шершавый Михаил Васильев
Рождение ребёнка
05.04.1916 ст.
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Шершавый Михаил Васильев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно