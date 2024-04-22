Екатерина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Федорова

Екатерина Федорова

Место рождения

Качерино, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

13.11.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Качерино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
14.02.1894 ст.

Муж: Шершавый Михаил Васильев

Рождение ребёнка
08.01.1895 ст.

Сын: Петр Михайлов

Отец ребёнка: Шершавый Михаил Васильев

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
22.09.1900 ст.

Сын: Емельянов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Шершавый Михаил Васильев

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
10.01.1903 ст.

Сын: Емельянов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Шершавый Михаил Васильев

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
19.06.1907 ст.

Дочь: Агриппина Михайловна

Отец ребёнка: Шершавый Михаил Васильев

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
01.01.1910 ст.

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Шершавый Михаил Васильев

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
03.07.1913 ст.

Сын: Емельянов Федор Михайлович

Отец ребёнка: Шершавый Михаил Васильев

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
05.04.1916 ст.

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Шершавый Михаил Васильев

Горки, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close