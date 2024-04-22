Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рождения01.01.1910 ст.
Дата смерти27.08.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1910 ст.
Отец: Шершавый Михаил Васильев
Мать: Екатерина Федорова
Крещение
01.01.1910 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.08.1911
Причина смерти: от поноса
Похороны
29.08.1911 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя