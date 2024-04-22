Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Михайловна

Татьяна Михайловна

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

01.01.1910 ст.

Дата смерти

27.08.1911

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1910 ст.

Отец: Шершавый Михаил Васильев

Мать: Екатерина Федорова

Горки, Рузский, Московская область
Крещение
01.01.1910 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
27.08.1911
Горки, Рузский, Московская область
Причина смерти: от поноса
Похороны
29.08.1911 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close