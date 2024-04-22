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Емельянов Иван Михайлович

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

10.01.1903 ст.

Дата смерти

01.11.1907 ст.

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1903 ст.

Отец: Шершавый Михаил Васильев

Мать: Екатерина Федорова

Горки, Рузский, Московская область
Крещение
11.01.1903 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Наталья Васильева
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
01.11.1907 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Причина смерти: от простуды
Похороны
02.11.1907 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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