Емельянов Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения10.01.1903 ст.
Дата смерти01.11.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1903 ст.
Отец: Шершавый Михаил Васильев
Мать: Екатерина Федорова
Крещение
11.01.1903 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Наталья Васильева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.11.1907 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
02.11.1907 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя