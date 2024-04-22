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Емельянов Сергей Михайлович

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

22.09.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1900 ст.

Отец: Шершавый Михаил Васильев

Мать: Екатерина Федорова

Горки, Рузский, Московская область
Крещение
24.09.1900 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
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