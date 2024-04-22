Настасья Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1847 ст.
Бракосочетание
20.01.1864 ст.
Муж: Василий Емельянов
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.07.1865 ст.
Дочь: Соломония Васильева
Отец ребёнка: Василий Емельянов
Рождение ребёнка
07.08.1868 ст.
Сын: Михей Васильев
Отец ребёнка: Василий Емельянов
Рождение ребёнка
18.03.1870 ст.
Дочь: Матрена Васильева
Отец ребёнка: Василий Емельянов
Рождение ребёнка
16.04.1872 ст.
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Василий Емельянов
Рождение ребёнка
10.04.1874 ст.
Сын: Семен Васильев
Отец ребёнка: Василий Емельянов
Рождение ребёнка
03.09.1875 ст.
Отец ребёнка: Василий Емельянов
Рождение ребёнка
12.12.1879 ст.
Дочь: Анисья Васильева
Отец ребёнка: Василий Емельянов
Рождение ребёнка
23.08.1881 ст.
Дочь: Наталья Васильева
Отец ребёнка: Василий Емельянов
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.
Сын: Сергей Васильев
Отец ребёнка: Василий Емельянов
Рождение ребёнка
13.04.1885 ст.
Сын: Федор Васильев
Отец ребёнка: Василий Емельянов
Рождение ребёнка
19.08.1887 ст.
Дочь: Наталья Васильева
Отец ребёнка: Василий Емельянов
Рождение ребёнка
19.08.1887 ст.
Сын: Андреян Васильев
Отец ребёнка: Василий Емельянов
Смерть
Неизвестно