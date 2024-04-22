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Настасья Иванова

Место рождения

Брыньково, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Брыньково, Рузский, Московская область
Бракосочетание
20.01.1864 ст.

Муж: Василий Емельянов

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.07.1865 ст.

Дочь: Соломония Васильева

Отец ребёнка: Василий Емельянов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
07.08.1868 ст.

Сын: Михей Васильев

Отец ребёнка: Василий Емельянов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
18.03.1870 ст.

Дочь: Матрена Васильева

Отец ребёнка: Василий Емельянов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
16.04.1872 ст.

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Василий Емельянов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
10.04.1874 ст.

Сын: Семен Васильев

Отец ребёнка: Василий Емельянов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
03.09.1875 ст.

Сын: Шершавый Михаил Васильев

Отец ребёнка: Василий Емельянов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
12.12.1879 ст.

Дочь: Анисья Васильева

Отец ребёнка: Василий Емельянов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
23.08.1881 ст.

Дочь: Наталья Васильева

Отец ребёнка: Василий Емельянов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.

Сын: Сергей Васильев

Отец ребёнка: Василий Емельянов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
13.04.1885 ст.

Сын: Федор Васильев

Отец ребёнка: Василий Емельянов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
19.08.1887 ст.

Дочь: Наталья Васильева

Отец ребёнка: Василий Емельянов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
19.08.1887 ст.

Сын: Андреян Васильев

Отец ребёнка: Василий Емельянов

Горки, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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