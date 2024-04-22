Федор Васильев
Место рождения
Дата рождения13.04.1885 ст.
Дата смерти23.08.1885 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1885 ст.
Отец: Василий Емельянов
Мать: Настасья Иванова
Крещение
14.04.1885 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Алексей Емельянов, Евдокия Емельянова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.08.1885 ст.
Похороны
25.08.1885 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя