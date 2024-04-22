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Федор Васильев

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

13.04.1885 ст.

Дата смерти

23.08.1885 ст.

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

Около 1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1885 ст.

Отец: Василий Емельянов

Мать: Настасья Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Крещение
14.04.1885 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Алексей Емельянов, Евдокия Емельянова
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
23.08.1885 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Похороны
25.08.1885 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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