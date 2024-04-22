Андреян Васильев
Место рождения
Дата рождения19.08.1887 ст.
Дата смерти13.09.1887 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1887 ст.
Отец: Василий Емельянов
Мать: Настасья Иванова
Крещение
19.08.1887 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.09.1887 ст.
Причина смерти: от слабости
Похороны
14.09.1887 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя